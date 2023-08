SUSE-Aktie trotzdem freundlich: Deutsche Bank Research stuft SUSE zurück

Das Kursziel senkte Analyst Johannes Schaller in einer am Montag vorliegenden Studie von 17 auf 16 Euro, und damit auf den von EQT gebotenen Wert je Aktie. Der Mehrheitsaktionär will die ihm nicht gehörenden Anteile übernehmen und SUSE von der Börse nehmen.

Die SUSE-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,39 Prozent auf 15,42 Euro.

/mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 06:49 / CET

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)