Suse mit starken Zahlen - Aktie gibt Vollgas

Der Software-Konzern Suse toppt im vierten Quartal die Erwartungen und übertrifft auch im Gesamtjahr sowohl die eigenen, als auch die Prognosen der Analysten. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit anhaltend starkem Wachstum. Insbesondere der Cloud-Sektor dürfte für Schwung sorgen.Mit einem bereinigten Umsatz von 576 Millionen Dollar übertraf Suse die eigene Prognose von 564 bis 574 Millionen Dollar leicht. Analysten hatten im Durchschnitt mit lediglich 563 Millionen Dollar gerechnet.Auch beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag der Linux-Spezialist mit 212 Millionen Dollar über den Analysten-Schätzungen von 201 Millionen.Wichtiger Treiber des Wachstums ist die Cloud-Sparte, deren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 68 Prozent zulegte. Erst im Oktober hatte das Unternehmen für 130 Millionen Dollar das auf sogenannte Container-Lösungen spezialisierte US-Start-up NeuVector übernommen und damit das Cloud-Angebot deutlich ausgebaut.Für 2022 rechnet das Suse-Management mit einem Umsatzplus im hohen Zehnerbereich. Mittelfristig strebt das Unternehmen ein Wachstum von rund 20 Prozent im Jahr an.Bei den Anlegern kamen die Zahlen gut an: Nachdem die Papiere seit Jahresbeginn 25 Prozent eingebüßt hatten, legt der Kurs am Donnerstagvormittag in Frankfurt mehr als elf Prozent zu.