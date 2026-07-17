SusGlobal Energy legte Quartalsergebnis vor

SusGlobal Energy hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SusGlobal Energy ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at