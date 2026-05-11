Sushiro Global präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sushiro Global hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 81,39 JPY. Im letzten Jahr hatte Sushiro Global einen Gewinn von 50,73 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 104,67 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 131,53 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at