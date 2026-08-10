Sushiro Global präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sushiro Global hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,69 JPY gegenüber 27,41 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sushiro Global im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 136,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 109,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at