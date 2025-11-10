|
10.11.2025 06:31:29
Sushiro Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sushiro Global hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 42,97 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37,68 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 116,43 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 96,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 202,71 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 127,46 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 429,57 Milliarden JPY gegenüber 361,13 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.