Sushiro Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sushiro Global hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 42,97 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37,68 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 116,43 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 96,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 202,71 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 127,46 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 429,57 Milliarden JPY gegenüber 361,13 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at