Sushiro Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sushiro Global hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,73 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21,48 JPY je Aktie vermeldet.

Sushiro Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 124,91 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 116,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 155,82 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 101,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 515,33 Milliarden JPY – ein Plus von 19,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sushiro Global 429,57 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at