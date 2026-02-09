|
Sushiro Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sushiro Global hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 75,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 54,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,72 Prozent auf 122,66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
