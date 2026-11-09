SUSMED,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SUSMED,Inc Registered äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 12,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SUSMED,Inc Registered ein Ergebnis je Aktie von -7,170 JPY vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 227,9 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 396,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SUSMED,Inc Registered einen Umsatz von 45,9 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at