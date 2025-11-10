SUSMED,Inc Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SUSMED,Inc Registered lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

SUSMED,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,760 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,9 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at