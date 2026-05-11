SUSMED,Inc Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SUSMED,Inc Registered hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 9,99 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 59,56 Prozent auf 139,4 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 344,8 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at