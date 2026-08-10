SUSMED,Inc Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SUSMED,Inc Registered äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,97 JPY gegenüber -9,090 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 266,5 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 498,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 22,710 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -17,770 JPY erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 497,21 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 462,99 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at