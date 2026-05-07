SUSS MicroTec-Aktie auf Rekordhoch: Schwache Ergebnisse zum Jahresstart

Allerdings setzt das Management um Chef Burkhardt Frick auf die stark anspringenden Aufträge. Ein Bestellrekord im ersten Quartal und die Aussichten auf weitere Orders ließen den Manager den Jahresausblick bestätigen. Die Anleger griffen beherzt zu und ließen die zuletzt schon stark gelaufene Aktie auf ein weiteres Rekordhoch steigen.

Anleger schicken die Aktie auf neues Allzeithoch - Analyst überrascht

Für das SUSS MicroTec-Papier ging es mit 90,95 Euro auf einen Bestwert. Zuletzt belief sich das Plus noch auf 6,63 Prozent auf 86,85 Euro je Anteilsschein. Im laufenden Jahr hat er um 129 Prozent zugelegt.

Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies sprach von einer immensen Überraschung beim Auftragseingang, dessen hohe Dynamik anhalten dürfte. Es sei ein Quartals-Rekordwert erreicht worden. Auch die Profitabilität lobte er, bei etwas geringeren Umsätzen.

Auftragsboom als Kurstreiber

Die Bestellungen zogen in den drei Monaten bis März im Jahresvergleich um fast 70 Prozent auf 149,3 Millionen Euro an. "Auf Basis des von uns erwarteten Auftragseingangs in den kommenden Quartalen bestätigen wir die Umsatzprognose von 425 bis 485 Millionen Euro", hieß es vom Management im Zwischenbericht.

Im ersten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 31 Prozent auf 86,5 Millionen Euro zurück, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. SUSS hatte bereits darauf eingestellt, dass es vorübergehend eine Flaute bei den Erlösen geben werde. Im zweiten und dritten Quartal des Vorjahres waren die Bestellungen mau ausgefallen. Der Erlös des ersten Quartals soll aber nun der Tiefpunkt des laufenden Jahres gewesen sein - bei allerdings weiter schwankenden Umsätzen in den folgenden Quartalen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte zu Jahresbeginn um knapp 84 Prozent auf 3,7 Millionen Euro ab, die entsprechende Marge (Ebit) brach von 18 auf 4,3 Prozent ein. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 16,6 auf 2,5 Millionen Euro.

GARCHING /FRANKFURT (dpa-AFX)