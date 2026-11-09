SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Wachstum im Blick
|
09.11.2026 11:19:00
SUSS MicroTec-Aktie höher: Jefferies senkt Kursziel auf 67 Euro
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SUSS MicroTec SE von 84 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon hob am Sonntag seine Umsatzschätzung für den Chipausrüster für 2027. Er lobte allerdings die gute Berechenbarkeit des Wachstumswegs dank des rekordhohen Auftragsbestands. Menon schraubte seine Margenerwartungen allerdings etwas nach unten, da die Erholung nur schrittweise erfolge./rob/ag/zb Die Aktie von SUSS Microtec gewinnt auf XETRA zeitweise 1,67 Prozent auf 44,94 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: SUSS MicroTec SE
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