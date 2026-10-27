SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Bündelung
|
27.10.2026 15:31:06
SUSS MicroTec-Aktie stürzt ab: Prognose gekappt, Produktion verlässt Garching
"Durch die Bündelung unserer Produktionsaktivitäten schaffen wir eine effizientere und stärker skalierbare Fertigungsstruktur", sagte COO Thomas Rohe. Die Maßnahme gehe mit einer "Anpassung der Personalstruktur von etwa 70 Mitarbeitenden" einher, so SUSS MicroTec. Forschung und Entwicklung sowie zentrale Kompetenzen und die Konzernzentrale werden weiterhin in Deutschland bleiben und ausgebaut.
Die Einmalaufwendungen werden sich auf rund 6,2 Millionen Euro belaufen, wovon 4,5 Millionen Euro dieses Jahr anfallen werden.
Für das laufende Jahr rechnet SUSS nun mit einem Umsatz von 405 bis 425 Millionen Euro. Die EBIT-Marge wird bei 5 bis 7 Prozent gesehen. Bislang hatte SUSS Erlöse von 425 bis 485 Millionen Euro und eine Marge von 8 bis 10 Prozent angepeilt. Die Bruttomarge wird weiterhin bei 35 bis 37 Prozent gesehen. Ein weiterer Grund für die Senkung des Ausblicks ist die angespannte Liefersituation bei einzelnen Komponenten.
"Die kurzfristigen Belastungen sind bewusste Ausgaben in zusätzliche Skalierbarkeit und operative Effizienz", sagte CFO Cornelia Ballwießer laut Mitteilung.
SUSS-Aktie nach Prognosesenkung zweistellig im Minus - Tief seit März
Die Aktien von SUSS MicroTec sind am Dienstag für ihre Prognosesenkung abgestraft worden. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie tauchten um gut 13 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit März. Zuletzt geht es noch 5,71 Prozent auf 49,36 Euro nach unten.
Seit dem Rekordhoch von gut 118 Euro im Juni haben sie inzwischen mehr als 60 Prozent verloren, liegen für das Gesamtjahr aber immer noch 16 Prozent im Plus.
Die Erlöse sollen 2026 nun 405 bis 425 Millionen Euro erreichen, wie es hieß. Bislang hatte SUSS 425 bis 485 Millionen Euro für das laufende Jahr in Aussicht gestellt.
Als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen 5 bis 7 Prozent hängen bleiben, nachdem zuvor bei der Ebit-Marge 8 bis 10 Prozent angenommen worden waren.
Die Zahlen zum 3. Quartal wird SUSS wie geplant am 5. November veröffentlichen.
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
11:58
|ROUNDUP: Chipzulieferer Suss Microtec verlagert Produktion - Senkt Prognose (dpa-AFX)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 109 Euro (dpa-AFX)
|
09:47
|AKTIE IM FOKUS: Suss nach Prognosesenkung zweistellig im Minus - Tief seit März (dpa-AFX)
|
09:35
|Chipzulieferer Suss Microtec verlagert Produktion und senkt Prognose (dpa-AFX)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|49,46
|-6,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Wall Street steigt -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Die US-Börsen bewegen sich nach oben. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.