SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Empfehlungen gestrichen 08.05.2026 16:02:00

SUSS MicroTec im Fokus: Rückstufungen durch Analysten belasten die Aktie nach Rally

SUSS MicroTec im Fokus: Rückstufungen durch Analysten belasten die Aktie nach Rally

Nach der Rekordrally von SUSS MicroTec haben sich am Freitag zwei Analysten von ihren Empfehlungen verabschiedet.

Nach bis zu 132 Prozent Kursplus im laufenden Jahr sehen Michael Kuhn von der Deutschen Bank und Malte Schaumann von Warburg Research nicht mehr viel Potenzial. Die SUSS-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 1,19 Prozent auf 87,45 Euro.

Kuhn lobte zwar den Bericht für das erste Quartal als hervorragend, mit dem Auftragsrekord als klarem Highlight. Schaumann stellte die Anleger allerdings darauf ein, dass der Auftragseingang im zweiten Quartal wohl seinen Höhepunkt erreicht. Die starke Dynamik hält er ohnehin für eingepreist./ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: SUSS MicroTec SE

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