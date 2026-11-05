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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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05.11.2026 08:15:51

Suss mit deutlich rückläufigen Gewinnen und Umsätzen in 3Q

DOW JONES--Die Suss Microtec SE hat im dritten Quartal deutlich rückläufige Gewinne und Umsätze verzeichnet, welche den Angaben zufolge durch temporäre Lieferengpässe gebremst wurden. Verzögerungen in der Lieferkette hätten im dritten Quartal die Fertigstellung einzelner Anlagen verzögert, so das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen. Die Ende Oktober gesenkte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Suss.

Der Umsatz sank laut Finanzbericht im Quartal um 19 Prozent auf 97,0 Millionen Euro. Der operative Gewinn EBITDA ging um 58 Prozent zurück auf 7,5 Millionen Euro, die entsprechende Marge betrug 7,7 Prozent verglichen mit 17,7 Prozent im Vorjahr. Das EBIT sank auf 4,1 Millionen Euro, die Marge betrug 4,2 Prozent nach 12,2. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 1,4 Millionen Euro übrig, verglichen mit 11,0 Millionen im Vorjahr. Je Aktie verringerte sich der Gewinn auf 0,07 Euro von 0,57.

Suss erwartet für 2026 weiterhin einen Umsatz von 405 bis 425 Millionen Euro, eine Bruttomarge von 35 bis 37 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent. Die schrittweise Verlagerung der Fertigung von Garching nach Zhubei (Taiwan) und Sternenfels beläuft sich auf Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Millionen Euro, wovon etwa 4,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2026 anfallen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 02:16 ET (07:16 GMT)

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