SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|
05.11.2026 08:15:51
Suss mit deutlich rückläufigen Gewinnen und Umsätzen in 3Q
DOW JONES--Die Suss Microtec SE hat im dritten Quartal deutlich rückläufige Gewinne und Umsätze verzeichnet, welche den Angaben zufolge durch temporäre Lieferengpässe gebremst wurden. Verzögerungen in der Lieferkette hätten im dritten Quartal die Fertigstellung einzelner Anlagen verzögert, so das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen. Die Ende Oktober gesenkte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Suss.
Der Umsatz sank laut Finanzbericht im Quartal um 19 Prozent auf 97,0 Millionen Euro. Der operative Gewinn EBITDA ging um 58 Prozent zurück auf 7,5 Millionen Euro, die entsprechende Marge betrug 7,7 Prozent verglichen mit 17,7 Prozent im Vorjahr. Das EBIT sank auf 4,1 Millionen Euro, die Marge betrug 4,2 Prozent nach 12,2. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 1,4 Millionen Euro übrig, verglichen mit 11,0 Millionen im Vorjahr. Je Aktie verringerte sich der Gewinn auf 0,07 Euro von 0,57.
Suss erwartet für 2026 weiterhin einen Umsatz von 405 bis 425 Millionen Euro, eine Bruttomarge von 35 bis 37 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent. Die schrittweise Verlagerung der Fertigung von Garching nach Zhubei (Taiwan) und Sternenfels beläuft sich auf Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Millionen Euro, wovon etwa 4,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2026 anfallen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 02:16 ET (07:16 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP 2: Suss ringt weiter mit Auslieferungsproblemen - Aktie kräftig im Minus (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: Suss ringt weiter mit Auslieferungsproblemen - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Suss mit deutlich rückläufigen Gewinnen und Umsätzen in 3Q (Dow Jones)
|
05.11.26
|EQS-News: SUSS veröffentlicht Zahlen der ersten neun Monate 2026; Rekordauftragsbestand in Höhe von 601 Mio. € schafft hohe Visibilität (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-News: SUSS Reports First Nine Months 2026 Results; Record Order Book of €601 Million Provides Strong Visibility (EQS Group)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|44,82
|2,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.