Sustainable Green Team stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sustainable Green Team äußerte sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 46,30 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sustainable Green Team 1,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at