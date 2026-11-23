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23.11.2026 06:31:29
Sustainable Green Team stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sustainable Green Team hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sustainable Green Team -0,090 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,31 Prozent auf 0,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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