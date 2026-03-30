Sustainable Opportunities Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sustainable Opportunities Acquisition äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sustainable Opportunities Acquisition -0,050 USD je Aktie generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,830 USD. Im Vorjahr hatten -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at