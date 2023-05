SustainableIT.org gibt bekannt, dass Srini Koushik, CTO von Rackspace Technology, als Preisträger der Inaugural Impact Awards für technologische Beiträge zu ESG-Initiativen ausgezeichnet wurde

Gemeinnützige Organisation präsentiert Vorreiter in Bezug auf die Förderung der globalen Nachhaltigkeit durch Technologieführerschaft

SAN ANTONIO, May 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass SustainableIT.org, die von CIOs geleitete gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung globaler Nachhaltigkeit durch Technologieführerschaft verschrieben hat, heute verlautbart hat, dass Srini Koushik, EVP & CTO von Rackspace Technology, mit den SustainableIT Impact Awards for Social Impact ausgezeichnet wurde. Mit diesen Auszeichnungen werden führende Technologieunternehmen und ihre Partner auf der obersten Führungsebene für ihre Führungsqualitäten und Leistungen bei der Förderung der Nachhaltigkeit in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (environmental, social, governance, ESG) gewürdigt, die für die Werte und Ziele stehen, die Teil der Mission von SustainableIT sind.

Die Preisträger repräsentieren ein breites Spektrum von Unternehmen und spiegeln das Ziel des Programms wider, CIOs und CTOs zu inspirieren, sich mit den ESG-Herausforderungen und -Chancen ihrer Unternehmen auseinanderzusetzen. Die Gewinner wurden auf der Grundlage ihrer Ziele und Fortschritte bei der Förderung der Nachhaltigkeit und ihrer positiven Auswirkungen auf ihre Unternehmen ausgewählt.

"Nachhaltigkeit ist eine Reise", sagte Srini Koushik, EVP & CTO von Rackspace Technology. "Moderne Unternehmen müssen sektorübergreifend zusammenarbeiten und erkennen, dass ihr Erfolg mit dem Zustand des Planeten und der Gesellschaft verflochten ist."

Die Leiter der gemeinnützigen Organisation SustainableIT.org reflektierten über die allgemeine Bedeutung der Auszeichnungen. Vorstandsmitglied Shannon Gath, CIO von Teradyne, sagte: "Unsere Preisträger dienen als Leuchttürme für ihre Branchen und inspirieren hoffentlich alle führenden Technologieunternehmen dazu, in Sachen Nachhaltigkeit eine Führungsrolle zu übernehmen. Als IT-Führungskräfte sind wir in unseren Unternehmen in einer einzigartigen Position, um die Leistungsfähigkeit der Technologie für ESG-Aktivitäten zu nutzen. Wie bei anderen geschäftlichen Erfordernissen ist die Technologie hierbei ein wesentlicher Bestandteil."

Die Gewinner der diesjährigen Impact Awards werden auf der SustainableIT Awards Gala am Dienstagabend, 2. Mai 2023, im Hotel Fontainebleau Miami Beach ausgezeichnet. Dabei wird Scott Sanders, CIO von Rackspace Technology, die Auszeichnung stellvertretend für Koushik entgegennehmen. Die Gala findet in Partnerschaft mit dem Delphix Data Company Summit statt, einer jährlich stattfindenden Konferenz für Technologieführer, die sich der Förderung von Lösungen und Best Practices zur Nutzung von Daten widmet, um Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig die Compliance zu stärken, die Softwarequalität zu erhöhen und die Kosten zu senken.

