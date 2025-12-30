Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
|
30.12.2025 11:42:22
SUTL Enterprise to acquire Marina at Keppel Bay for S$40 million
Acquisition will be completed in second half of 2026, making SUTL Enterprise the largest owner-operator of integrated marinas in Singapore
