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08.05.2026 06:31:29
Sutlej Textiles Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sutlej Textiles Industries hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,11 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,770 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 6,93 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,79 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,270 INR gegenüber -4,180 INR im Vorjahr verkündet.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,25 Prozent auf 25,75 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Sutlej Textiles Industries 26,35 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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