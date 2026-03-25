Sutro Biopharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sutro Biopharma lud am 23.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,39 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,900 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,34 Prozent auf 11,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 22,490 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -29,600 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 102,48 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 65,18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 62,04 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at