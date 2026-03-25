|
25.03.2026 06:31:29
Sutro Biopharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sutro Biopharma lud am 23.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,39 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,900 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,34 Prozent auf 11,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 22,490 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -29,600 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 102,48 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 65,18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 62,04 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.