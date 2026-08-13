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13.08.2026 06:31:29
Sutro Biopharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sutro Biopharma hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sutro Biopharma 9,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 84,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 63,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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