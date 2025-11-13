Suven Life Sciences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Suven Life Sciences hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Suven Life Sciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,48 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,270 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 64,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,7 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at