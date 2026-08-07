Suven Pharmaceuticals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suven Pharmaceuticals hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,63 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suven Pharmaceuticals in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,22 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,433 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 4,40 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at