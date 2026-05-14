Suven Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suven Pharmaceuticals präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,51 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 6,19 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Suven Pharmaceuticals 4,02 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,958 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 5,80 Milliarden INR erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,69 INR. Im letzten Jahr hatte Suven Pharmaceuticals einen Gewinn von 10,52 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Suven Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 22,69 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 92,21 Prozent gesteigert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,58 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 22,55 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at