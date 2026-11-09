Suven Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suven Pharmaceuticals lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Suven Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 4,77 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suven Pharmaceuticals 5,56 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at