Suven Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Suven Pharmaceuticals veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,94 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,23 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 5,56 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,77 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 5,83 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at