Suvidhaa Infoserve: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Suvidhaa Infoserve veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Suvidhaa Infoserve hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suvidhaa Infoserve in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 12,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

