Suyog Telematics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Suyog Telematics hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 12,35 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suyog Telematics -11,490 INR je Aktie eingenommen.

Suyog Telematics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 560,2 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 625,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 54,70 INR gegenüber 34,55 INR im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 2,22 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at