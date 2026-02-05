Suyog Telematics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suyog Telematics hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,57 INR. Im Vorjahresviertel hatte Suyog Telematics 15,90 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 558,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suyog Telematics einen Umsatz von 487,8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at