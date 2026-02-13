Suzano Papel e Celulose gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Suzano Papel e Celulose hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD gegenüber -0,930 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Suzano Papel e Celulose im vergangenen Quartal 2,43 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzano Papel e Celulose 2,43 Milliarden USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,94 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Suzano Papel e Celulose hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,97 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at