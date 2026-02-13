Suzano Papel e Celulose S A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suzano Papel e Celulose S A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren -5,440 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,50 Prozent auf 13,11 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Suzano Papel e Celulose S A 14,18 Milliarden BRL umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 10,84 BRL beziffert. Im Vorjahr waren -5,590 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 50,12 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Suzano Papel e Celulose S A einen Umsatz von 47,40 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at