Suzano Papel e Celulose SA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Suzano Papel e Celulose SA lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 BRL. Im Vorjahresviertel waren -5,440 BRL je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Suzano Papel e Celulose SA 13,11 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,18 Milliarden BRL umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10,84 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Suzano Papel e Celulose SA ein Gewinn pro Aktie von -5,590 BRL in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,12 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 47,40 Milliarden BRL im Vorjahr.

