Suzano Papel e Celulose vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Suzano Papel e Celulose hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,09 BRL gegenüber -5,440 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suzano Papel e Celulose in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,11 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 14,18 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 10,84 BRL gegenüber -5,590 BRL im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 50,12 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 47,40 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at