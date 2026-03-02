02.03.2026 06:31:29

Suzhou A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suzhou A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,530 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Suzhou A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,980 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzhou A ein EPS von -1,020 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Suzhou A mit einem Umsatz von insgesamt 215,50 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 181,16 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 18,96 Prozent gesteigert.

