Suzhou Centec Communications A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Suzhou Centec Communications A stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,55 Prozent auf 323,7 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 275,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at