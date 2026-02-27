27.02.2026 06:31:29

Suzhou Centec Communications A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suzhou Centec Communications A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,39 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 318,9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 274,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,370 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suzhou Centec Communications A -0,170 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,15 Milliarden CNY – ein Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Suzhou Centec Communications A 1,08 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,003 CNY und einen Umsatz von 1,32 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

