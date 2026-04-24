Suzhou Centec Communications A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou Centec Communications A hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,040 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 248,4 Millionen CNY – ein Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzhou Centec Communications A 223,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at