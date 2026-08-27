Suzhou Centec Communications A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Suzhou Centec Communications A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite standen 422,3 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 285,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at