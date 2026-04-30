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30.04.2026 06:31:29
Suzhou Chunqiu Electronic Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Suzhou Chunqiu Electronic Technology A hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,67 Prozent auf 1,11 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 867,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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