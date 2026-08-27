Suzhou Chunqiu Electronic Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Suzhou Chunqiu Electronic Technology A hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Suzhou Chunqiu Electronic Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,09 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,06 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at