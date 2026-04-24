Suzhou Chunqiu Electronic Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Suzhou Chunqiu Electronic Technology A lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,11 CNY. Im letzten Jahr hatte Suzhou Chunqiu Electronic Technology A einen Gewinn von 0,160 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,20 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 963,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Suzhou Chunqiu Electronic Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,640 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,480 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Suzhou Chunqiu Electronic Technology A im vergangenen Geschäftsjahr 4,38 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzhou Chunqiu Electronic Technology A 3,93 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,640 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 4,39 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at