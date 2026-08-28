Suzhou Convert Semiconductor A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Suzhou Convert Semiconductor A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,22 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suzhou Convert Semiconductor A -0,280 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,2 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suzhou Convert Semiconductor A einen Umsatz von 66,2 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at