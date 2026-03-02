02.03.2026 06:31:29

Suzhou Convert Semiconductor A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suzhou Convert Semiconductor A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzhou Convert Semiconductor A ein EPS von -0,810 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69,5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 84,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suzhou Convert Semiconductor A einen Umsatz von 37,6 Millionen CNY eingefahren.

Suzhou Convert Semiconductor A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,240 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,320 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Suzhou Convert Semiconductor A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 95,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 254,57 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 130,13 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

