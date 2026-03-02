02.03.2026 06:31:29

Suzhou Delphi Laser A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Suzhou Delphi Laser A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Suzhou Delphi Laser A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 335,6 Millionen CNY im Vergleich zu 299,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,240 CNY. Im letzten Jahr hatte Suzhou Delphi Laser A einen Gewinn von -0,330 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 787,00 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 711,82 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,245 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 763,00 Millionen CNY gerechnet.

