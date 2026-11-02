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02.11.2026 06:31:29
Suzhou Delphi Laser A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suzhou Delphi Laser A hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 294,5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 77,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 166,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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