Suzhou Delphi Laser A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suzhou Delphi Laser A hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 294,5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 77,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 166,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at