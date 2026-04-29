Suzhou Delphi Laser A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Suzhou Delphi Laser A ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Suzhou Delphi Laser A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 87,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 99,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at